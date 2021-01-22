6640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 6640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و464 ألفا و448 حالة.

وقالت الوزارة، حسبما ذكر "راديو بولندا"، إنه تم تسجيل 346 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و908 حالات. وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و213 ألفا و12 شخصا.