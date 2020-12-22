فلسطين تسجل 1561 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 29 وفاة و1561 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1808 حالات تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 124 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 33 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.