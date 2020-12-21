فلسطين تسجل 1514 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 31 وفاة و1514 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1848 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 81.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 136 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 37 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.