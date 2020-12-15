مستشار النمسا يحذر من موجة ثالثة لفيروس كورونا

حذر المستشار سيباستيان كورتس رئيس وزراء النمسا، من حدوث موجة ثالثة لفيروس كورونا المستجد في العام الجديد ويرجع سبب تحذير رئيس وزراء النمسا، إلى عدم تراجع أعداد المصابين بالشكل المرجو، بالرغم من فرض اغلاق عام ثان، انتهى بشكل جزئي قبل أيام قليلة، بسبب قرب أعياد عيد الميلاد ورأس السنة وتخطط حكومة النمسا لإجراء جولة ثانية من الاختبارات الموسعة للسكان، في يناير المقبل، للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، في إطار جهود مكافحة انتشار الوباء وأظهرت أحدث أرقام رسمية تسجيل 57 حالة وفاة و 2588 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة مما رفع إجمالي عدد الوفيات في النمسا إلى 4530 حالة.