أفغانستان تسجل 19 وفاة و 276 إصابة جديدة بكورونا

سجلت أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية 276 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ،و 19 وفاةً وأوضحت وزارة الصحة الأفغانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 47.256 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1841 وفاةً ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 37.302 حالة .