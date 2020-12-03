ليبيا تسجل 762 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

سجّلت ليبيا أمس 762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 84 ألفا و849 حالة، منها 28 ألفا و333 نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1212 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 592 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 55 ألفا و304 حالات.