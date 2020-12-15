الإمارات تسجل 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 187,267 حالة وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان لها اليوم، إلى وفاة 4 مصابين بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 622 حالة.