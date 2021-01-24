1202 عدد المصابين بكورونا في النمسا
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1202 عدد المصابين بكورونا في النمسا

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العرب اليوم - 1202 عدد المصابين بكورونا في النمسا

فيروس كورونا
فيينا - العرب اليوم

سجّلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية 1202من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 404714 إصابة وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان أنَّ عدد الوَفَيَات المسجلة في البلاد إثر الإصابة بالفيروس بلغ 7418 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ أكثر من 381 ألف حالة.

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1202 عدد المصابين بكورونا في النمسا 1202 عدد المصابين بكورونا في النمسا



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