تزايد أعداد الحالات المشتبه بإصابتها بالطفرة البريطانية لكورونا في النمسا
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تزايد أعداد الحالات المشتبه بإصابتها بالطفرة البريطانية لكورونا في النمسا

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فيروس كورونا
فيينا - العرب اليوم

كشفت مصادر طبية في النمسا عن تزايد أعداد الحالات المشتبه بإصابتها بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا المستجد وقالت المصادر لإذاعة النمسا الرسمية "أو ار اف"، اليوم، انه تم رصد حالات جديدة في 3 ولايات نمساوية تشمل النمسا العليا، وفورآرلبرج، والنمسا السفلى بالإضافة إلى الحالات المكتشفة بالفعل في ولايات تيرول، و بورجنلاند، وفيينا، مؤكدة اكتشاف الفيروس المتحور في مياه الصرف الصحي بالعاصمة "فيينا" وكان وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر، قد أعلن في وقت سابق، رصد 70 حالة في ولايات تيرول، وبورجنلاند، وفيينا، يشتبه الأطباء بإصابتها بطفرة فيروس كورونا المتحور التي ظهرت في بريطانيا، وتجري الجهات المعنية المزيد من الفحوصات للوصول إلى نتائج نهائية.

وتوقع الوزير النمساوي مواجهة "أصعب مرحلة لوباء كورونا المستجد"، خلال الفترة المقبلة وأوضح بيان لوزارة الصحة، أنه تم تسجيل 42 حالة مشتبه بإصابتها بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا، في دار لرعاية المسنين بفيينا، فيما لم يستبعد الوزير أنشوبر أن تكون الطفرة البريطانية وراء زيادة أعداد الإصابات المقلقة في سلوفاكيا، وهو التطور الذي دفع حكومة النمسا إلى فرض رقابة على المعابر  الحدودية المشتركة مع جارتها تجدر الإشارة إلى أن النمسا أغلقت أمس 45 معبراً حدوديا صغيراً مع جمهوريتي سلوفاكيا والتشيك، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في كلا البلدين المجاورين.

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تزايد أعداد الحالات المشتبه بإصابتها بالطفرة البريطانية لكورونا في النمسا تزايد أعداد الحالات المشتبه بإصابتها بالطفرة البريطانية لكورونا في النمسا



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