إندونيسيا تسجل 6267 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6267 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 169 وفاة وأفادت السلطات الصحية في إندونيسيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 534.266 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 16.815 حالة وفاة .