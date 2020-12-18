ليبيا تسجل 489 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 655

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بتسجيل 489 إصابة جديدة، و9 وفيات، وشفاء 655 حالة، خلال 24 ساعة وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 308 إصابات و 563 حالة شفاء، و7 حالات وفاة.