8369 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

سجّلت إندونيسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 8369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 156وفاة وأوضح فريق العمل المكلف بمكافحة مرض (كوفيد-19) في إندونيسيا أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 557877 حالة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 17355 وفاةً.