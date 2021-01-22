494 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة بين الفلسطينيين

أعلنت وزيرة الصحة‭‭ ‬‬الفلسطينية مي الكيلة، ‬‬الجمعة، تسجيل 494 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 275 إصابة من مجمل الحالات الجديدة وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 173985، تعافى منها 161951 وتوفي 1927.