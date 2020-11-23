الجزائر تسجل 1088 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد

اعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 1088 إصابة في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 74862 حالة وكشف فورار في لقائه الاعلامي اليومي، عن وفاة 17 شخصا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2275 وفاة.