روسيا تسجل 405 وفيات و9167 إصابة جديدة بكورونا
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روسيا تسجل 405 وفيات و9167 إصابة جديدة بكورونا

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العرب اليوم - روسيا تسجل 405 وفيات و9167 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا المستجد
موسكو- العرب اليوم

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 9167 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و405 وفيات .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.501.859 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 97.017 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.120.161 حالة .

 

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روسيا تسجل 405 وفيات و9167 إصابة جديدة بكورونا روسيا تسجل 405 وفيات و9167 إصابة جديدة بكورونا



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