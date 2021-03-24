أكد مدير المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغيه حاجة الدول الأوروبية إلى لقاح سبوتنيك V الروسي، لمواجهة فيروس كورونا.

فيما قال السفير الروسي في روما أن بلاده مستعدة لإمداد إيطاليا باللقاح والتنسيق من معها أجل تصنيعه على أراضيها.