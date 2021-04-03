الهند تواجه ارتفاعا ملحوظا في إصابات كورونا

ارتفع العدد اليومي للإصابات بكورونا في الهند إلى مستوى قياسي جديد اليوم السبت، مسجلا أعلى حصيلة منذ سبتمبر، وذلك حسبما أظهر إحصاء لـ"رويترز" بناء على بيانات من وزارة الصحة الهندية كما وصل العدد اليومي للوفيات في الهند إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر.

وقالت الوزارة إن الهند سجلت 89129 إصابة جديدة و714 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وطبقا لإحصاء لـ"رويترز" فقد كان هذا أكبر ارتفاع في عدد الإصابات اليومية منذ 20 سبتمبر من العام الماضي، وأكبر عدد من الوفيات منذ 21 أكتوبر وارتفع عدد الإصابات في الهند منذ بداية مارس وكانت أكثر الولايات تضررا ماهاراشترا، وهي أغنى الولايات الهندية والتي توجد بها العاصمة المالية مومباي وحذر رئيس وزراء الولاية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة من فرض عزل عام كامل للحد من الإصابات، إذا لم يحد الناس من تحركاتهم.

المصدر: رويترز