128143 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصلت إلى 128143 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1490 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 119945 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 6ر93% وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 85 والمنومين في العناية المركزة 40 منومًا .