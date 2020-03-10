أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 69 شخصا، الصحة الكويتية تعلن ارتفاع عدد المصابين بـالكويت توقف حركة الطيران مع 7 دول جديدة منها 3 دول عربية، هذا ومن المقرر أن يستضيف مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء، صباح خالد الحمد الصباح، لبحث انتشار فيروس "كورونا" في البلاد والاطلاع على كافة التطورات في هذا الشأن.