الإمارات تسجّل 1,230 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ست وَفَيَات وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات 199,665 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات 653 حالة، مشيرة إلى شفاء 1,386 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 175,865 حالة.