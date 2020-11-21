فرنسا تسجل 386 وفاة و أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا 386 حالة وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الأخيرة ؛ لتصل أعداد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 48 ألفًا و265 حالة وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إنه تم رصد 22 ألفًا و882 إصابة بالعدوى خلال الفترة المشار إليها ليبلغ المجموع الكلي للإصابات في البلاد منذ بداية انتشار الجائحة مليونين و109 آلاف و170 حالة.