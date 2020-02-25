أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في محافظة كركوك بشمال العراق، وقالت الوزارة في بيان إن المصابين الأربعة هم أفراد عائلة عراقية كانوا موجودين في إيران، وقد تم وضعهم في الحجر الصحي، وبهذا ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في العراق إلى 5، بعد أن تم تأكيد إصابة طالب علوم دينية إيراني يوم الاثنين يدرس في مدينة النجف.