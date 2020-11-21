اليابان تسجل أعلى مستوى يومي لحالات كورونا لليوم الثالث على التوالي

سجلت اليابان ارتفاعًا يوميًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لليوم الثالث على التوالي يوم أمس الجمعة، وفق ماذكرت وسائل إعلام أمريكية أعلنت وزارة الصحة في البلاد عن تسجيل 2427 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية يبلغ عدد الذين أصيبوا بالوباء على مستوى البلاد حاليًا أكثر من 128377 ألف حالة، أما المتوفين بـ Covid-19 فوصلوا إلى ما لا يقل عن 1976حالة وفاة.

وسجلت محافظة أوساكا أيضًا ارتفاعًا يوميًا آخر بلغ 370 حالة جديدة طلب حاكم أوساكا، يوشيفومي يوشيمورا ، من السكان تجنب تناول الطعام مع أكثر من خمسة أشخاص ولمدة تزيد عن ساعتين خلال الأسبوعين المقبلين كما طلبت حكومة أوساكا من المواطنين المسنين المعرضين لمخاطر عالية القيام بنزهات أساسية فقط خلال نفس الفترة.