ارتفاع الكوليسترول يزيد احتمال الإصابة بألزهايمر

كشفت دراسة حديثة أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يزيد إمكانية الإصابة بمرض ألزهايمر المبكر. دراسة تثير مخاوف عدة، في غياب دواء ناجع لعلاج المرض.