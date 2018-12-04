حاكم الشارقة يستقبل جراح القلب العالمي مجدي يعقوب

استقبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب المصري البريطاني الشهير وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي