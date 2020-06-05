كشفت دراسة حديثة أن عقار "الكلوروكين" لا يمنع الإصابة بفيروس "كوفيد-19" للأشخاص الذين يتعاطونه.

وجاءت نتائج هذه الدراسة إثر أولى التجارب عالية الجودة لاختبار العقار المذكور، إذ كانت معدلات الإصابة هي نفسها تقريبًا للأشخاص الذين يتناولون "هيدروكسي كلوروكين" والذين لا يتناولونه، ومن المقرر نشر الدراسة اليوم الأربعاء في مجلة نيو إنغلاند الطبية.

وتشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن الأدوية الجنيسة لا تساعد الأشخاص المصابين، ولكن هذه أول دراسة عالية الجودة لاختبار ما إذا كان عقار "هيدروكسي كلوروكين" يمنع العدوى.

وتواصل المختبرات عبر العالم محاولاتها لتحديد الأدوية الموجودة مثل "هيدروكسي كلوروكين"، التي قد تساعد المرضى، إذ يتم تقييم أكثر من 12 دواءً آخر، مثل علاج "الإيبولا" الفاشل وعلاجات التهاب المفاصل Actemra وKevzara، كعلاجات للفيروس التاجي.