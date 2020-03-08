مستشفى ووهان ينهي أعماله ويغلق رسميا

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن المستشفى المؤقت في مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، أنهى أعماله صباح اليوم الأحد، وأخضع لكافة أعمال التعقيم.

وأشارت الوكالة، إلى أن جميع المرضى خرجوا من المستشفى المؤقت في ووهان، في مقاطعة هوبي الصينبة، بعد تعافيهم أو نقلهم إلى مستشفى آخر بعد ظهر يوم أمس السبت، مشيرة إلى أن الأعمال في المستشفى المؤقت انتهت بشكل رسمي صباح اليوم الأحد بعد إتمام كافة إجراءات التطهير فيه.

ونشرت الوكالة صورا، تظهر مشهدا غير مألوف للمستشفى المؤقت، الذي بنته السلطات الصينية في أقل من 10 أيام، حيث كان على مدى الشهرين الماضيين مكتظا بالمصابين بالفيروس المستجد، وبطاقم العمل الطبي الذي أمضى ساعات طويلة في رعاية المصابين في بؤرة تفشي الفيروس.

وسجل عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الصين تراجعا في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت السلطات مساء السبت عن وفاة 27 شخصا فقط وإصابة 44 آخرين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.