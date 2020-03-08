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باراجواي تسجل أول إصابة ب فيروس كورونا

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العرب اليوم - باراجواي تسجل أول إصابة ب فيروس كورونا

فيروس كورونا
اسونسيون ـ العرب اليوم

أعلنت باراجواي، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" واكتفت وزارة الصحة في باراجواي بالإعلان عن الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول الحالات إلى ذلك، أعلنت الأرجنتين اليوم الأحد، عن أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد"، في البلاد وفي قارة أمريكا اللاتينية وقالت وسائل إعلام محلية إن الرجل المتوفي في الستينيات من عمره، كان قد سافر إلى فرنسا التي تشهد تفشيا للفيروس، وعاد إلى الأرجنتين وكانت الأرجنتين أعلنت تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا

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باراجواي تسجل أول إصابة ب فيروس كورونا باراجواي تسجل أول إصابة ب فيروس كورونا



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