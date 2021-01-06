الصين تشدد التدابير الرامية إلى منع موجة جديدة من «كورونا»

فرضت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، قيودا على السفر وحظرت التجمعات في عاصمة إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين، في أحدث تكثيف للإجراءات الرامية إلى منع موجة أخرى من فيروس كورونا. وسجل الإقليم 20 إصابة من أصل 23 إصابة محلية بـ«كوفيد-19» رُصدت في البر الرئيسي الصيني أمس الثلاثاء. وكثفت مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة خبي التي يعيش فيها 11 مليون نسمة، الإجراءات بعدما سجلت 19 إصابة مؤكدة و41 حالة دون أعراض. وستلزم المدينة جميع المسافرين إليها بتقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا خضعوا له خلال 72 ساعة من ركوبهم القطار أو الطائرة، حسبما ورد في بيان لمطار شيجياتشوانغ تشنغدينغ الدولي اليوم