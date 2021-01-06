4000 وفاة جديدة بـ«كورونا» بالولايات المتحدة في حصيلة قياسية جديدة

سجّلت الولايات المتّحدة، أمس (الثلاثاء)، وفاة أكثر من 3930 شخصاً من جرّاء فيروس «كورونا» المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز. وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد - 19» أنّه بين الساعة 20:30 من مساء الاثنين والساعة 20:30 من مساء الثلاثاء (01:30 بتوقيت غرينتش، الأربعاء) سجّلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 3930 شخصاً وإصابة أكثر من 250 ألفاً آخرين بالفيروس.

والحصيلة اليومية القياسية السابقة سُجّلت قبل ستة أيام وبلغت في حينه 3920 وفاة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. بدوه سجّل عدد مرضى «كوفيد - 19» الراقدين في المستشفيات الأميركية رقماً قياسياً بتخطيه 131 ألف مريض، وفقاً لـ«كوفيد تراكينغ برودجكت» (مشروع تتبع كوفيد). والوضع مقلق بالخصوص في جنوب البلاد وغربها. وبسبب الأعداد الضخمة من مرضى «كوفيد - 19» الذين امتلأت بهم أسرّة المستشفيات في لوس أنجليس، بدأت خدمات الطوارئ في المقاطعة بتقنين الأكسجين والأسرّة في المستشفيات، وقد طلبت من طواقم الإسعاف (الثلاثاء) عدم نقل أي مصاب بذبحة قلبية إلى أي مستشفى إذا كانت فرص نجاته شبه معدومة.

وقالت مديرة الصحة العامة في المقاطعة باربرا فيرير: «من المحتمل أن نشهد في يناير (كانون الثاني) أسوأ وضع منذ بداية الجائحة، ومن الصعب تخيّل ذلك».

بدورها قالت الدكتورة كريستينا غالي، مديرة الخدمات الصحية في المقاطعة البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، إنّ «مستشفيات عديدة بلغت مستويات حرجة وعليها اتخاذ قرارات صعبة بشأن رعاية المرضى». وأضافت أنّ الارتفاع الراهن في أعداد المصابين بـ«كوفيد - 19» في الولايات المتحدة هو نتيجة الاختلاط الذي حصل بين المواطنين خلال العطلات والتجمّعات العائلية التي جرت بمناسبة عيد الشكر في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، محذّرة من أنّ الإصابات الناجمة عن الاختلاطات التي حصلت في عيدي الميلاد ورأس السنة لم تبدأ بالظهور بعد.