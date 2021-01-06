أكثر من ألف وفاة في يوم واحد بـ«كورونا» في ألمانيا

أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض المُعدية وغير المُعدية صباح اليوم (الأربعاء)، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 21 ألفاً و237 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. ومع ذلك، لا تمكن مقارنة الأرقام إلا على نحو مقيد مقارنةً بقيم الأسبوع الماضي. وتوقع المعهد تراجع أعداد الاختبارات والتقارير الصادرة من الإدارات الصحية خلال فترة العطلات.

وحسب بيانات خبراء، تراجع عدد الاختبارات في أسبوع العطلات الماضي بمقدار النصف تقريباً مقارنةً بالأسبوع السابق لعطلة عيد الميلاد (الكريسماس). ويتوقع الخبراء زيادة عدد الاختبارات بنهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل بعد إعادة فتح العيادات الطبية ومراكز الاختبار. وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1019 حالة. وبلغ عدد الوفيات اليومية جراء «كورونا» مستوى قياسياً يوم الأربعاء الماضي بواقع 1129 حالة.

وحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى مليون و808 آلاف و647 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 36 ألفاً و537 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و451 ألف شخص. وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مائة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، اليوم، 127.3 حالة. وبلغ أعلى معدل تم تسجيله حتى الآن 197.6 حالة في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس (الثلاثاء)، 0.81، ما يعني أن كل مائة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 81 فرداً آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريباً.