593 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 593 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 133.710 إصابات ، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1988 حالة وفاة .