3828 إصابة جديدة بكورونا في اليابان

سجّلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 3828 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 69 وفاة وأشارت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 213012 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3153 حالة، مبينة أن حصيلة الإصابات الإجمالية بالفيروس لا تشمل الوفيات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دايموند برينسيس) السياحية.