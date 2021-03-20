وزير الصحة الباكستاني يعلن عن إصابة رئيس وزراء باكستان عمران خان بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان، اليوم السبت، إصابة رييس وزراء باكستان عمران خان بفيروس كورونا المستجد.وأشار سلطان في تغريدة على "تويتر" إلى أن الفحص كشف عن إصابة رئيس الحكومة بالفيروس. وأضاف الوزير أن عمران خان "عزل نفسه في المنزل"، دون الكشف عن تفاصيل.يذكر أن نبأ إصابة رئيس الحكومة بالفيروس جاء بعيد يومين من تلقيه التطعيم ضد مرض "كوفيد-19" (الناجم عن كورونا).