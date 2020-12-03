3969 إصابة جديدة بفيروس كورونا في النمسا

سجلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 3969 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وأوضحت وزارة الصحة النمساوية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 291.746 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3538 حالة وفاة .