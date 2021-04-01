الرئيس الألماني فرانك شتاينماير يتلقى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا
آخر تحديث GMT11:12:16
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

الرئيس الألماني فرانك شتاينماير يتلقى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا

العرب اليوم -

العرب اليوم - الرئيس الألماني فرانك شتاينماير يتلقى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا

لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا
برلين - العرب اليوم

الرئيس الألماني فرانك شتاينماير يتلقى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرئيس الألماني فرانك شتاينماير يتلقى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا الرئيس الألماني فرانك شتاينماير يتلقى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا



أخبار ذات صلة

GMT 11:02 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

فايزر وبايونتك توضحان أن اللقاح أثبت كفاءة عالية في مواجهة السلالة المتحورة في جنوب أفريقيا
العرب اليوم - فايزر وبايونتك توضحان أن اللقاح أثبت كفاءة عالية في مواجهة السلالة المتحورة في جنوب أفريقيا

GMT 13:38 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

وكالة الدواء الأوروبية تعلن أن لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها
العرب اليوم - وكالة الدواء الأوروبية تعلن أن لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها

GMT 10:34 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

وزير الصحة التونسي يؤكد إصابة أكثر من 100 شخص بسلالة كورونا البريطانية المتحورة
العرب اليوم - وزير الصحة التونسي يؤكد إصابة أكثر من 100 شخص بسلالة كورونا البريطانية المتحورة

GMT 08:44 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

السلطات الصينية تفرض حجراً صحياً في مدينة رويلي الواقعة على الحدود مع ميانمار
العرب اليوم - السلطات الصينية تفرض حجراً صحياً في مدينة رويلي الواقعة على الحدود مع ميانمار

GMT 07:55 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

"الأمم المتحدة" اليمن حصل على دفعة أولى من أصل قرابة مليوني جرعة سيحصل عليها خلال 2021
العرب اليوم - "الأمم المتحدة" اليمن حصل على دفعة أولى من أصل قرابة مليوني جرعة سيحصل عليها خلال 2021

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:18 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري
العرب اليوم - طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري

GMT 10:46 2021 الخميس ,01 إبريل / نيسان

"طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة
العرب اليوم - "طيران الإمارات" تطلق خدمة زفاف خاصة على متن "إيرباص أيه 380" العملاقة

GMT 08:33 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج
العرب اليوم - تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج

GMT 13:53 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده

GMT 09:22 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

صحف العالم تحتفي بنهاية أزمة قناة السويس
العرب اليوم - صحف العالم تحتفي بنهاية أزمة قناة السويس

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:36 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

8 من أفضل الفنادق السياحية في ميونخ للعوائل موصى بزيارتها
العرب اليوم - 8 من أفضل الفنادق السياحية في ميونخ للعوائل موصى بزيارتها

GMT 09:49 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

تعرف على أفضل الوجهات السياحيّة الربيعيّة في هولندا
العرب اليوم - تعرف على أفضل الوجهات السياحيّة الربيعيّة في هولندا

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 03:49 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

موسكو أكثر المدن الروسية وجهة للاستجمام الصيف المقبل
العرب اليوم - موسكو أكثر المدن الروسية وجهة للاستجمام الصيف المقبل

GMT 07:09 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

الفالح يكشف عن إنشاء وكالتين لتقليل مخاطر الاستثمار في السعودية
العرب اليوم - الفالح يكشف عن إنشاء وكالتين لتقليل مخاطر الاستثمار في السعودية

GMT 08:18 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

عبد الله القويز يؤكّد أنه لابد من توحيد العملة الخليجية
العرب اليوم - عبد الله القويز يؤكّد أنه لابد من توحيد العملة الخليجية

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 18:32 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

جنرال موتورز تستعد لطرح "جي إم سي تيرين"الجديدة
العرب اليوم - جنرال موتورز تستعد لطرح "جي إم سي تيرين"الجديدة

GMT 10:08 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

ابتكار تقنية جديدة لشحن المركبات الكهربائية من البحر مباشرة
العرب اليوم - ابتكار تقنية جديدة لشحن المركبات الكهربائية من البحر مباشرة

GMT 13:34 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة
العرب اليوم - تعلن الأحداث الفلكية عن فترة مليئة بالمعاكسات والفوضى العارمة

GMT 03:01 2021 الخميس ,18 آذار/ مارس

تعرف على أفكار هدايا اكسسوارات للسيارة لمناسبة يوم الأم
العرب اليوم - تعرف على أفكار هدايا اكسسوارات للسيارة لمناسبة يوم الأم

GMT 09:09 2018 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

أفكار مميزة ومتنوعة لتزيين حديقة منزلك
العرب اليوم - أفكار مميزة ومتنوعة لتزيين حديقة منزلك

GMT 00:42 2019 الإثنين ,14 تشرين الأول / أكتوبر

اجعلي الجلسات الخارجية مكانًا ممتعًا لقضاء السهرات العائلية بأفكار جذابة
العرب اليوم - اجعلي الجلسات الخارجية مكانًا ممتعًا لقضاء السهرات العائلية بأفكار جذابة

GMT 03:37 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

تجاربك السابقة في مجال العمل لم تكن جيدة
العرب اليوم - تجاربك السابقة في مجال العمل لم تكن جيدة

GMT 23:45 2020 الإثنين ,28 كانون الأول / ديسمبر

"بي أو اي" الصينية تجتاز اختبارات "أبل" وتستعد لتوريد شاشات أيفون 12
العرب اليوم - "بي أو اي" الصينية تجتاز اختبارات "أبل" وتستعد لتوريد شاشات أيفون 12
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab