وكالة الدواء الأوروبية تعلن أن لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها
آخر تحديث GMT13:51:45
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

وكالة الدواء الأوروبية تعلن أن لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها

العرب اليوم -

العرب اليوم - وكالة الدواء الأوروبية تعلن أن لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها

وكالة الدواء الأوروبية
لندن - العرب اليوم

وكالة الدواء الأوروبية تعلن أن لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وكالة الدواء الأوروبية تعلن أن لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها وكالة الدواء الأوروبية تعلن أن لقاح أسترازينيكا لا يشكل خطورة على فئة عمرية بعينها



أخبار ذات صلة

GMT 10:34 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

وزير الصحة التونسي يؤكد إصابة أكثر من 100 شخص بسلالة كورونا البريطانية المتحورة
العرب اليوم - وزير الصحة التونسي يؤكد إصابة أكثر من 100 شخص بسلالة كورونا البريطانية المتحورة

GMT 08:44 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

السلطات الصينية تفرض حجراً صحياً في مدينة رويلي الواقعة على الحدود مع ميانمار
العرب اليوم - السلطات الصينية تفرض حجراً صحياً في مدينة رويلي الواقعة على الحدود مع ميانمار

GMT 07:55 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

"الأمم المتحدة" اليمن حصل على دفعة أولى من أصل قرابة مليوني جرعة سيحصل عليها خلال 2021
العرب اليوم - "الأمم المتحدة" اليمن حصل على دفعة أولى من أصل قرابة مليوني جرعة سيحصل عليها خلال 2021

GMT 07:44 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

"الأمم المتحدة" اليمن يتسلم أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا
العرب اليوم - "الأمم المتحدة" اليمن يتسلم أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا

GMT 07:35 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

الصين تشيد باحترافية معدي تقرير منظمة الصحة العالمية حول ووهان
العرب اليوم - الصين تشيد باحترافية معدي تقرير منظمة الصحة العالمية حول ووهان

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

مايا دياب تثير الجدل بتكرارها إطلالات نجمات عالميات

بيروت - العرب اليوم

اثارت النجمة اللبنانية مايا دياب الجدل بعد تكرارها اطلالات نجمات عالميات وارتداءها نفس الازياء، وانقسمت الآراء بين من وجدوها جميلة ومن اعتبروها لا تليق بها، حيث حضرت مايا دياب منذ يومين مناسبة في مصر، فوصلت إليها مرتدية جمبسو ت من اللاتكس، هو نفسه الذي ارتدته كل من كورتني وكيم كارداشيان منذ عام تقريبًا، إنما بلون مختلف. البعض اتهمها بمحاولتها تقليد الأخوات كارداشيان، لا سيما وأنها عمدت في سنوات سابقة إلى اختيار ملابس ارتدينها هنّ أيضًا. الجمبسوت بدا جميلًا على كل من كيم ومورتني، لكن الأخيرة بتنسيقها إياه مع بوتس عالٍ أفسدت إطلالتها. وبدورها، نجحت مايا دياب بجذب الأنظار باختيارها هذا الجمبسوت، فهو أبرز منحنيات جسمها وجعلها تبدو منحوتة، وتناسب كثيرًا مع لون شعرها كما نشرت مايا ديا ب منذ فيديو كليب أغنيتها الجديدة، ومن بين ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:18 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري
العرب اليوم - طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري

GMT 10:20 2021 الأربعاء ,31 آذار/ مارس

جزيرة هوكايدو اليابانية حيث الهواء النقي والمناظر الجذابة
العرب اليوم - جزيرة هوكايدو اليابانية حيث الهواء النقي والمناظر الجذابة

GMT 08:33 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج
العرب اليوم - تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج

GMT 13:53 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده

GMT 09:22 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

صحف العالم تحتفي بنهاية أزمة قناة السويس
العرب اليوم - صحف العالم تحتفي بنهاية أزمة قناة السويس

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:29 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

القطع المعدنية من العملة اللبنانية صارت أغلى من قدرتها الشرائية
العرب اليوم - القطع المعدنية من العملة اللبنانية صارت أغلى من قدرتها الشرائية

GMT 06:01 2021 الجمعة ,26 آذار/ مارس

تعرف على أجمل المناطق السياحية في فصل الصيف
العرب اليوم - تعرف على أجمل المناطق السياحية في فصل الصيف

GMT 19:21 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

9 تعديلات على قانون الضمان المالي في الكويت تعرف عليها
العرب اليوم - 9 تعديلات على قانون الضمان المالي في الكويت تعرف عليها

GMT 15:49 2021 الإثنين ,22 آذار/ مارس

تعرف على أبرز الأعطال المتوقعة قبل تشغيل سيارتك في تطبيقات الموبايل
العرب اليوم - تعرف على أبرز الأعطال المتوقعة قبل تشغيل سيارتك في تطبيقات الموبايل

GMT 16:03 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

"فولكس فاجن" تؤسس مصانع بطاريات في مختلف أنحاء أوروبا
العرب اليوم - "فولكس فاجن" تؤسس مصانع بطاريات في مختلف أنحاء أوروبا

GMT 06:43 2021 الجمعة ,26 آذار/ مارس

الصندوق السيادي السعودي يهدف لتعزيز دور ذراعه الاستثمارية في القطاع الغذائي
العرب اليوم - الصندوق السيادي السعودي يهدف لتعزيز دور ذراعه الاستثمارية في القطاع الغذائي

GMT 06:07 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين
العرب اليوم - 5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 06:10 2016 الإثنين ,01 آب / أغسطس

تعرف على عيوب وميزات سيارة "تيغوان"من "فولكس فاغن"
العرب اليوم - تعرف على عيوب وميزات سيارة "تيغوان"من "فولكس فاغن"

GMT 03:51 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية
العرب اليوم - أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية

GMT 06:36 2019 الإثنين ,08 إبريل / نيسان

المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها
العرب اليوم - المرأة "برج الحمل" تتمتع بشهوة جنسية قوية تسيطر عليها

GMT 10:35 2019 الخميس ,11 تموز / يوليو

أصول محمد صلاح تعود إلى "قبيلة يمنيّة"
العرب اليوم - أصول محمد صلاح تعود إلى "قبيلة يمنيّة"

GMT 11:04 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

" أبيض أسود
العرب اليوم - " أبيض أسود

GMT 10:59 2019 الثلاثاء ,19 شباط / فبراير

انكسار "الترمومتر الزئبقي" قد يؤدي إلى الموت
العرب اليوم - انكسار "الترمومتر الزئبقي" قد يؤدي إلى الموت

GMT 01:15 2018 الإثنين ,03 كانون الأول / ديسمبر

أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركى الإثنين
العرب اليوم - أسعار عملات الدول العربية مقابل الدولار الأميركى الإثنين
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab