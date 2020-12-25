تسجيل 2152 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2152 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 467222 حالة، منها 38511 حالة نشطة وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أنه سجّل 85 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9735 حالة، مشيرًا إلى تسجيل 1824 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 418958 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.