فايزر تحدد موعد توزيع لقاح كورونا
آخر تحديث GMT10:23:56
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

فايزر تحدد موعد توزيع لقاح كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - فايزر تحدد موعد توزيع لقاح كورونا

لقاح فايزر
برلين - العرب اليوم

 حددت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء، الأربعاء، موعد الحصول على موافقة الهيئات الأمريكية والأوروبية لاستخدام لقاحهما لفيروس كورونا وقالت الشركتان إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم. ونسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، ويقول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة.

وقال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لبيونتك، لتلفزيون رويترز إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد تمنح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح قبل نهاية النصف الأول من ديسمبر/ كانون الأول أو في بداية النصف الثاني من الشهر وأضاف أن من المحتمل الحصول على الموافقة المشروطة من الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من ديسمبر/ كانون الأول. وتابع قائلا "إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكنني أن أتوقع الحصول على الموافقة في النصف الثاني من ديسمبر وبدء التوزيع قبل عيد الميلاد، لكن فقط إذا سارت الأمور بشكل إيجابي".

وقالت فايزر إن 170 متطوعا في التجربة التي شملت أكثر من 43 ألفا، أصيبوا بكوفيد-19 لكن 162 منهم حصلوا على لقاح وهمي مما يعني أن نسبة فاعلية اللقاح 95% ومن بين العشرة الذين أصيبوا بعدوى شديدة من كوفيد-19، تلقى واحد اللقاح. وقال إنريكو بوتشي المتخصص في علم الأحياء بجامعة تيمبل في فيلادلفيا "لأول مرة في تاريخ البشرية: تُجرى تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح خلال أقل من عام على معرفة تسلسل (جينوم) الفيروس، والأكثر من ذلك أنها تستند إلى تقنية جديدة تماما".

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

فايزر تحدد موعد توزيع لقاح كورونا فايزر تحدد موعد توزيع لقاح كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 09:57 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

إصابات كورونا تتراجع في المغرب خلال 24 ساعة
العرب اليوم - إصابات كورونا تتراجع في المغرب خلال 24 ساعة

GMT 09:52 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

البر الرئيسي الصيني لم يسجل أي إصابة محلية جديدة بكورونا
العرب اليوم - البر الرئيسي الصيني لم يسجل أي إصابة محلية جديدة بكورونا

GMT 09:33 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

تركيا تتفق مع "فايزر" على شراء مليون لقاح ضد كورونا
العرب اليوم - تركيا تتفق مع "فايزر" على شراء مليون لقاح ضد كورونا

GMT 08:55 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

وزارة الصحة الأمريكية تحدد شرط نقل الصلاحيات إلى بايدن
العرب اليوم - وزارة الصحة الأمريكية تحدد شرط نقل الصلاحيات إلى بايدن

GMT 01:49 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

بوتن قلق من وفيات كورونا القياسية ويؤكد"اللقاح قادم"
العرب اليوم - بوتن قلق من وفيات كورونا القياسية ويؤكد"اللقاح قادم"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تألقت جينيفر لوبيز على السجادة الحمراء بفستان أحمر

تعرفي على أجمل إطلالات النجمات في "جوائز اختيار الجمهور"

لندن_العرب اليوم

إذا كنتِ تتوقين للأناقة وبريق السجادة الحمراء، فلا بدّ أن تتابعي أجمل إطلالات النجمات في حفل People's Choice Awards 2020 - جوائز اختيار الجمهور- لأن نجمات عالم الغناء والتمثيل نجحوا بالتأكيد في خطف الأنظار. ورغم كل الإجراءات المتخذة بسبب جائحة كوفيد 19 إلا أنهنّ جعلن الحفل يبدو طبيعياً قدر الإمكان، على الأقل من خلال إطلالاتهنّ، فتابعي معنا صور أجمل إطلالات النجمات في حفل People's Choice Awards 2020::عندما تطلّ النجمة جينيفر لوبيز على السجادة الحمراء لا بدّ أن تخطف الأنظار بإطلالاتها الساحرة، وفي هذه المناسبة تألقت بفستان أحمر قصير من تصميم Christian Siriano  وأكملت اللوك بحذاء شفاف من مجموعة Gianvito Rossi. ديمي لوفاتو التي قدّمت حفل هذا العام إختارت عدداً من الإطلالات المميزة، فقد تألقت على المسرح بفستان ميتاليكي من تصميم Alexandre Vauthier تميّز بالأكمام الواسع...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:47 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الإطلالات لارتداء النجمات أزياء باللون الأحمر
العرب اليوم - أبرز الإطلالات لارتداء النجمات أزياء باللون الأحمر

GMT 02:58 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

"دبي سفاري بارك" مغامرة تستحق التجربة وسط الحياة البرية
العرب اليوم - "دبي سفاري بارك" مغامرة تستحق التجربة وسط الحياة البرية

GMT 02:35 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

نقدم مجموعة أفكار ديكور لتنسيق طاولات غرف المعيشة
العرب اليوم - نقدم مجموعة أفكار ديكور لتنسيق طاولات غرف المعيشة

GMT 03:09 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

سفيرة السعودية في واشنطن تُؤكد على قوة العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة
العرب اليوم - سفيرة السعودية في واشنطن تُؤكد على قوة العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة

GMT 03:39 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

خبراء من مصر وتسع دول يشاركون في مؤتمر مستقبل الإعلام السبت
العرب اليوم - خبراء من مصر وتسع دول يشاركون في مؤتمر مستقبل الإعلام السبت

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:09 2020 الثلاثاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا
العرب اليوم - إصابة زوجة محمد صلاح بفيروس كورونا

GMT 15:28 2020 الأحد ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

فيات تطرح تيبو فيس ليفت fiat tipo 2021 الشكل الجديد وآخر كروس أوفر
العرب اليوم - فيات تطرح تيبو فيس ليفت fiat tipo 2021 الشكل الجديد وآخر كروس أوفر

GMT 12:03 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

فيسبوك تطلق ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء لماسنجر وانستجرام بجميع الهواتف
العرب اليوم - فيسبوك تطلق ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء لماسنجر وانستجرام بجميع الهواتف

GMT 11:57 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

7 نصائح أساسية لحماية هاتفك من الهاكرز
العرب اليوم - 7 نصائح أساسية لحماية هاتفك من الهاكرز

GMT 04:18 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

مجموعة العشرين تكشف عن تفاصيل اتفاق إعادة هيكلة الديون
العرب اليوم - مجموعة العشرين تكشف عن تفاصيل اتفاق إعادة هيكلة الديون

GMT 17:43 2020 الأحد ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

"سوزوكي "إسبريسو" تحصل على صفر باختبارات الأمان في الهند
العرب اليوم - "سوزوكي "إسبريسو" تحصل على صفر باختبارات الأمان في الهند

GMT 18:19 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

السعودية تمتلك مقومات التحول الاقتصادي في كافة المجالات
العرب اليوم - السعودية تمتلك مقومات التحول الاقتصادي في كافة المجالات

GMT 03:47 2020 السبت ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل وأشهر القلاع والقصور في الهند للسياحة في 2021
العرب اليوم - أفضل وأشهر القلاع والقصور في الهند للسياحة في 2021

GMT 18:30 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

كشفت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن 3 شركات صناعة سيارات
العرب اليوم - كشفت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن 3 شركات صناعة سيارات

GMT 17:57 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلاق مشروع Geländewagen، الذي يجسد ثمرة التعاون الأولى من نوعها
العرب اليوم - إطلاق مشروع Geländewagen، الذي يجسد ثمرة التعاون الأولى من نوعها

GMT 18:22 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

شركة "رينو" تعلن عن إطلاق النسخة الكهربائية من Twingo في الأسواق
العرب اليوم - شركة "رينو" تعلن عن إطلاق النسخة الكهربائية من Twingo في الأسواق

GMT 18:20 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

السيارة تتميز من الخارج بشبكة المبرد والمكونات الزخرفية المطلية باللون الأزرق
العرب اليوم - السيارة تتميز من الخارج بشبكة المبرد والمكونات الزخرفية المطلية باللون الأزرق

GMT 17:53 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الشرطة في كندا وجهت اتهامات لسائق سيارة كهربائية تيسلا كان نائما
العرب اليوم - الشرطة في كندا وجهت اتهامات لسائق سيارة كهربائية تيسلا كان نائما

GMT 17:55 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الإعلان عن النسخة الجديدة من طراز رنج روفر الكهربائية
العرب اليوم - الإعلان عن النسخة الجديدة من طراز رنج روفر الكهربائية

GMT 18:13 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

صدد إطلاق نسخ معدلة من سيارة Crown الفاخرة
العرب اليوم - صدد إطلاق نسخ معدلة من سيارة Crown الفاخرة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab