فايزر تحدد موعد توزيع لقاح كورونا

حددت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء، الأربعاء، موعد الحصول على موافقة الهيئات الأمريكية والأوروبية لاستخدام لقاحهما لفيروس كورونا وقالت الشركتان إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم. ونسبة نجاح اللقاح الذي عملت عليه فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك هي الأعلى لأي لقاح جرى اختباره في المراحل السريرية الأخيرة حتى الآن، ويقول الخبراء إنه إنجاز كبير في السباق نحو وضع نهاية للجائحة.

وقال أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لبيونتك، لتلفزيون رويترز إن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد تمنح الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح قبل نهاية النصف الأول من ديسمبر/ كانون الأول أو في بداية النصف الثاني من الشهر وأضاف أن من المحتمل الحصول على الموافقة المشروطة من الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من ديسمبر/ كانون الأول. وتابع قائلا "إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكنني أن أتوقع الحصول على الموافقة في النصف الثاني من ديسمبر وبدء التوزيع قبل عيد الميلاد، لكن فقط إذا سارت الأمور بشكل إيجابي".

وقالت فايزر إن 170 متطوعا في التجربة التي شملت أكثر من 43 ألفا، أصيبوا بكوفيد-19 لكن 162 منهم حصلوا على لقاح وهمي مما يعني أن نسبة فاعلية اللقاح 95% ومن بين العشرة الذين أصيبوا بعدوى شديدة من كوفيد-19، تلقى واحد اللقاح. وقال إنريكو بوتشي المتخصص في علم الأحياء بجامعة تيمبل في فيلادلفيا "لأول مرة في تاريخ البشرية: تُجرى تجربة سريرية واسعة النطاق للقاح خلال أقل من عام على معرفة تسلسل (جينوم) الفيروس، والأكثر من ذلك أنها تستند إلى تقنية جديدة تماما".