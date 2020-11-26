إسرائيل تسجل أكثر من ألف إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ أكثر من شهر
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إسرائيل تسجل أكثر من ألف إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ أكثر من شهر

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العرب اليوم - إسرائيل تسجل أكثر من ألف إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ أكثر من شهر

فيروس كورونا
تل أبيب - العرب اليوم

 كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 1069 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل أكثر من ألف إصابة في يوم واحد منذ أكثر من شهر ومع إجراء أكثر من 60 ألف إختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت نسبة الفحوصات ذي النتائج الإيجابية 1.8%.

أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 2826 حالة، كما لا يزال هناك 9422 حالة نشطة في البلاد، من بينهم 282 شخصا في حالة خطيرة ، و122 يحتاجون إلى أجهزة تنفس إصطناعي ووافقت لجنة مكافحة فيروس كورونا في مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوم الأربعاء، على خطة تجريبية لإعادة فتح 15 مركزا تجاريا، والأسواق وبعض المتاحف، اعتبارا من يوم الجمعة ووفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا، وصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في إسرائيل إلى 332317 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 2826. أما حالات الشفاء فبلغت 320069 حالة.

المصدر: "i24news"

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إسرائيل تسجل أكثر من ألف إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ أكثر من شهر إسرائيل تسجل أكثر من ألف إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ أكثر من شهر



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