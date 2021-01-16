بلجيكا تسجل 2203 إصابات بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و58 وفاة وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 675089 إصابة، فيما صعد إجمالي الوفيات إلى 20352 وفاة.