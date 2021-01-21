اليابان تسجل 6022 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 6022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و102 حالة وفاة وأفادت وزارةُ الصحة اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 349122 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 4811 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوَفَيَات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.