الكاميرون تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

أكدت الكاميرون، اليوم الجمعة، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن فرنسي.

وبحسب "رويترز"، أكدت وزارة الصحة في الكاميرون، اليوم، أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان إن المريض مواطن فرنسي يبلغ من العمر 58 عاما وصل إلى العاصمة ياوندي في الـ 24 من فبراير الماضي.