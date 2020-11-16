إثيوبيا تسجل نحو 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إثيوبيا 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 102 ألفًا و 720 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و 569 حالة وفاة.