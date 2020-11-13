الاتحاد الإفريقي يقيل مسؤولا بارزا بعدما اتهمته إثيوبيا بـعدم الولاء
آخر تحديث GMT13:48:57
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الاتحاد الإفريقي يقيل مسؤولا بارزا بعدما اتهمته إثيوبيا بـ"عدم الولاء"

العرب اليوم -

العرب اليوم - الاتحاد الإفريقي يقيل مسؤولا بارزا بعدما اتهمته إثيوبيا بـ"عدم الولاء"

الاتحاد الإفريقي
إثيوبيا - العرب اليوم

 أقال الاتحاد الإفريقي مفوض السلم والأمن، وهو مواطن إثيوبي، بعدما اتهمته حكومة بلاده بعدم الولاء، وسط القتال الدائر بين القوات الحكومية وقوات إقليم تيغراي المتمردة على الحكومة.وأمر مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، بإقالة، جبرجزيابير مبراتو ملس، في مذكرة بتاريخ 11 نوفمبر.جاء هذا بعد خطاب أرسلته وزارة الدفاع الإثيوبية بتاريخ العاشر من نوفمبر أعربت فيه عن مخاوف تتعلق بولاءاته للمتمردين.وأسفر قصف جوي وقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية الاتحادية وقوات إقليم تيغراي عن مقتل المئات وتدفق لاجئين على السودان، وإثارة انقسامات عرقية في إثيوبيا.وبدأ الصراع في الرابع من نوفمبر عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بشن هجوم على إقليم تيغراي بعدما اتهم زعماء هذا الإقليم بإصدار أمر بمهاجمة قاعدة عسكرية اتحادية والتمرد على السلطة الإثيوبية المركزية.

 

أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الاتحاد الإفريقي يقيل مسؤولا بارزا بعدما اتهمته إثيوبيا بـعدم الولاء الاتحاد الإفريقي يقيل مسؤولا بارزا بعدما اتهمته إثيوبيا بـعدم الولاء



أخبار ذات صلة

GMT 11:53 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

بايدن يعلق على حادث تحطم مروحية في سيناء المصرية
العرب اليوم - بايدن يعلق على حادث تحطم مروحية في سيناء المصرية

GMT 09:39 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

إثيوبيا تعين رئيسا جديدا لإقليم تيغراي و"العفو الدولية" تتحدث عن "مجزرة"
العرب اليوم - إثيوبيا تعين رئيسا جديدا لإقليم تيغراي و"العفو الدولية" تتحدث عن "مجزرة"

GMT 06:20 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

الدفاع الروسية تؤكد انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية لقواتها في سوريا
العرب اليوم - الدفاع الروسية تؤكد انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية لقواتها في سوريا

GMT 06:10 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

الدوحة وحكومة الوفاق الليبية توقعان اتفاقية عسكرية
العرب اليوم - الدوحة وحكومة الوفاق الليبية توقعان اتفاقية عسكرية

GMT 06:06 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

ماكرون يؤكد لباشينيان استعداده لإيجاد حل عادل للنزاع في قره باغ
العرب اليوم - ماكرون يؤكد لباشينيان استعداده لإيجاد حل عادل للنزاع في قره باغ

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اعتمدت حذاء الدانتيل بمقدمة مدببة وقلادة ذهبية

دوا ليبا تخطف الأنظار بقميص واسع وإكسسوارات أنيقة

القاهرة ـ العرب اليوم

تعرف المغنية الشهيرة دوا ليبا كيف تجذب انتباهنا، لقد صرفت المغنية البالغة من العمر 25 عاماً عن قلق متابعيها المتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال الظهور بملابس شرسة لظهورها في برنامج The Tonight Show مع جيمي فالون.يلهمنا لتغيير من ملابس النوم الخاصة بنا إلى آخرى أنيقة مريحة، وهذا ما قامت دوا ليبا في ظهورها الأخير بقميص واسع فضفاض مع اكسسوارات أنيقة تغير من بساطة الإطلالة لجعلها أنيقة. تفاصيل إطلالة دوا ليبا في The Tonight Show كان للورنزو بوسوكو، مصمم الأزياء المقيم في لندن، يد في إضفاء الحيوية على المجموعة الجذابة، وهي تتألف من فستان قميص وردي نيون وأقراط متناسقة مستوحاة من الستينيات، مقترنة بحذاء من الدانتيل بمقدمة مدببة وقلادة ذهبية انت مصففة الشعر آنا كوفون هي العقل المدبر وراء تسريحة ذيل الحصان الأنيقة المستوحاة من ريترو ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:58 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

استوحي أجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة من وحي نور الغندور
العرب اليوم - استوحي أجمل الإطلالات الأنيقة والمميزة من وحي نور الغندور

GMT 03:04 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

كل ما تريدون معرفته عن السياحة في جزر فارو
العرب اليوم - كل ما تريدون معرفته عن السياحة في جزر فارو

GMT 04:06 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

مجموعة أفكار مفيدة في تنسيق ألوان غرف نوم بنات
العرب اليوم - مجموعة أفكار مفيدة في تنسيق ألوان غرف نوم بنات

GMT 12:08 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تقرير تكشف أنّ إسرائيل خططت لاغتيال عرفات بتفجير ملعب كرة قدم في بيروت
العرب اليوم - تقرير تكشف أنّ إسرائيل خططت لاغتيال عرفات بتفجير ملعب كرة قدم في بيروت

GMT 00:21 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

أكد أنه لم يكن يعرف أنه أمام الكاميرا عندما وقعت الحادثة "النيويوركر" الأميركية تُقيل صحافيًا بارزًا كشف عن عضوه الذكري في اجتماع على "زوم"
العرب اليوم - أكد أنه لم يكن يعرف أنه أمام الكاميرا عندما وقعت الحادثة "النيويوركر" الأميركية تُقيل صحافيًا بارزًا كشف عن عضوه الذكري في اجتماع على "زوم"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 23:35 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

نبوءة الفلكي اللبناني "ميشال حايك" بشأن الانتخابات الأميركية تتحقق
العرب اليوم - نبوءة الفلكي اللبناني "ميشال حايك" بشأن الانتخابات الأميركية تتحقق

GMT 00:45 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

معادلة شهيرة للبحث عن حياة فضائية تلهم طريقة جديدة للتنبؤ بانتشار "كوفيد-19"
العرب اليوم - معادلة شهيرة للبحث عن حياة فضائية تلهم طريقة جديدة للتنبؤ بانتشار "كوفيد-19"

GMT 20:10 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

رينو تحول Megane الشهيرة لمركبة آية في الأناقة
العرب اليوم - رينو تحول Megane الشهيرة لمركبة آية في الأناقة

GMT 01:36 2020 الأربعاء ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

حقائق تُكشف للمرة الأولى عن العيش في محطة الفضاء الدولية
العرب اليوم - حقائق تُكشف للمرة الأولى عن العيش في محطة الفضاء الدولية

GMT 00:39 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

مسبار أميركي يجهز كبسولة بعينات كويكب بينو
العرب اليوم - مسبار أميركي يجهز كبسولة بعينات كويكب بينو

GMT 20:07 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

ثعبان يتسبب بإضاءة مصباح فحص محرك سيارة فورد موستانج
العرب اليوم - ثعبان يتسبب بإضاءة مصباح فحص محرك سيارة فورد موستانج

GMT 04:34 2020 الجمعة ,23 تشرين الأول / أكتوبر

"تويوتا" تُعلن عن "هايلكس" بمحرك ديزل 204 أحصنة
العرب اليوم - "تويوتا" تُعلن عن "هايلكس" بمحرك ديزل 204 أحصنة

GMT 02:10 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

روسيا تعتزم نشر مجموعة كبيرة من الأقمار الاصطناعية في مدارات الأرض
العرب اليوم - روسيا تعتزم نشر مجموعة كبيرة من الأقمار الاصطناعية في مدارات الأرض

GMT 20:04 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

السيارات السيدان والهاتشباك من المصطلحات التي تطلق على أنواع معينة
العرب اليوم - السيارات السيدان والهاتشباك من المصطلحات التي تطلق على أنواع معينة

GMT 16:44 2020 السبت ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

"المركزي" المغربي يُعلِن تراجُع متوسّط سعر الإقراض إلى 4.3%
العرب اليوم - "المركزي" المغربي يُعلِن تراجُع متوسّط سعر الإقراض إلى 4.3%

GMT 15:21 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين
العرب اليوم - تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين

GMT 14:59 2020 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الطُرُق لحماية طلاء السيارة الخارجي من العوامل الجوية
العرب اليوم - أبرز الطُرُق لحماية طلاء السيارة الخارجي من العوامل الجوية

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 19:13 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

احتفلت بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات بعيد تأسيسها مؤخرا
العرب اليوم - احتفلت بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات بعيد تأسيسها مؤخرا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab