البرازيل تسجل 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 14134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 وفاة وسجلت البرازيل في المجمل خمسة ملايين و863093 حالة إصابة و165798 وفاة.