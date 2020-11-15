إصابات فيروس كورونا بالبرازيل تقترب من 6 ملايين

قالت وزارة الصحة ، إن البرازيل سجلت، السبت، 38307 حالات إصابة جديدة ب فيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى خمسة ملايين و848959 حالة وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 165658 بعد تسجيل 921 حالة جديدة.