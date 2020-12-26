روسيا تسجيل 29258 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 29258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و 21964 ألفًا وأفادت غرفة العمليات المختصة بمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في روسيا، في بيان أنها سجّلت 567 وفاةً، ليرتفع إجمالي عدد الوَفَيَات إلى 54226 وفاةً.