كوريا الجنوبية تسجل 223 إصابة جديدة بكوفيد-19

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية حاجز الـ200 لليوم الثالث على التوالي وذكرت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين أن كوريا الجنوبية سجلت 233 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 28,769.