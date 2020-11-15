كوريا الجنوبية تسجل 208 إصابات جديدة بكورونا

تجاوز عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية حاجز الـ200 لليوم الثاني على التوالي وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن كوريا الجنوبية سجلت 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 28,546.